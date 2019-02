Nach den Gewinnen am Donnerstag, startete der EUR/USD schwächer in die neue Sitzung und so fiel der Kurs unter 1,1300. EUR/USD schaut auf Daten Das Paar notiert am unteren Ende seiner Wochenrange im Bereich der 1,1300 und es sieht nach der 2. Woche mit einem Verlust aus, inmitten des neuen Optimismus gegenüber den US-China Handelsgespräche, während ...

