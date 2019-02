Mensch und Maschine Software SE legt vorläufige Zahlen für 2018 vor DGAP-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Mensch und Maschine Software SE legt vorläufige Zahlen für 2018 vor 15.02.2019 / 08:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MuM schließt 2018 mit neuen Ertragsrekorden ab - Umsatz +15% / EBITDA +26% / Netto +36% - Optimistischer Ausblick für 2019 Wessling, 15. Februar 2019 - Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) hat im Geschäftsjahr 2018 seine ambitionierten Ziele geschafft und neue Ertragsrekorde erzielt. Wachstumstreiber waren dabei sowohl die eigene Software rund um das Flaggschiff CAM als auch das Systemhaus-Segment, das nach dem temporären Bremseffekt der Autodesk-Umstellung von Verkauf auf Vermietung in 2016/17 nun wieder kräftig Fahrt aufnahm. Nach den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz auf ca. EUR 185,2 Mio (Vj 160,85 Mio / +15%), wozu das Software-Segment ca. EUR 55,7 Mio (Vj 50,47 / +10%) beitrug und das Systemhaus-Segment ca. EUR 129,5 Mio (Vj 110,38 / +17%). Der Rohertrag kletterte auf den neuen Rekordwert von ca. EUR 103,8 Mio (Vj 94,82 / +9,5%), mit ca. EUR 54,4 Mio (Vj 48,94 / +11%) aus der Software und ca. EUR 49,4 Mio (Vj 45,88 / +7,7%) aus dem Systemhaus. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern EBITDA markierte mit ca. EUR 22,7 Mio (Vj 18,04 / +26%) ebenfalls einen neuen Rekordwert, wobei die Software ca. EUR 14,6 Mio (Vj 12,69 / +15%) beitrug und das Systemhaus ca. EUR 8,1 Mio (Vj 5,35 / +51%). Die EBITDA-Rendite stieg auf ca. 12,3% (Vj 11,2%) im Konzern, ca. 26,2% (Vj 25,5%) bei der Software und ca. 6,3% (Vj 4,8%) im Systemhaus. Auch das EBIT erreichte mit ca. EUR 19,6 Mio (Vj 15,21 / +29%) ein neues Rekordniveau, die EBIT-Rendite war mit ca. 10,6% (Vj 9,5%) erstmals zweistellig. Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter sprang auf ca. EUR 11,6 Mio (Vj 8,55 / +36%) bzw. ca. 71 Cent (Vj 52,5) pro Aktie, so dass voraussichtlich eine Dividende in Höhe von 65 Cent (Vj 50 / +30%) ausgeschüttet werden kann. Der operative Cashflow lag mit ca. EUR 15,4 Mio bzw. 94 Cent je Aktie knapp über dem Vorjahresrekord von EUR 15,22 Mio bzw. 93,5 Cent. CEO Adi Drotleff ist mit dem Jahr 2018 rundum zufrieden und bleibt auch für 2019 optimistisch: "Wir beobachten weiterhin ein gesundes organisches Wachstum und bekommen mit der Mehrheitsübernahme der SOFiSTiK AG noch zusätzlichen Schub, so dass wir beim Umsatz +15-20% auf EUR 215-220 Mio, beim EBIT +22-33% auf EUR 24-26 Mio und beim EPS +25-34% auf 89-95 Cent pro Aktie erwarten sowie 77-83 Cent Dividende einplanen." Hinweise: Die testierten Zahlen, die auf der Bilanzpressekonferenz am 11.3.2019 veröffentlicht werden, können von den hier genannten vorläufigen Zahlen abweichen. Nach IFRS 16 werden ab 2019 Mietkosten weitgehend in die Abschreibungen verschoben, was eine fiktive EBITDA-Erhöhung (bei MuM um ca. EUR 3-4 Mio) nach sich zieht, während EBIT und Nettoergebnis vergleichbar bleiben. Daher schalten wir bei den Zielen ab 2019 von Rohertrag/EBITDA auf Umsatz/EBIT um. 15.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE Argelsrieder Feld 5 82234 Wessling Deutschland Telefon: +49 (0)815 3933-0 Fax: +49 (0)815 3933-100 E-Mail: investor-relations@mum.de Internet: www.mum.de ISIN: DE0006580806 WKN: 658 080 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776445 15.02.2019 ISIN DE0006580806 AXC0066 2019-02-15/08:59