Ein erfreulicher Start in den Freitag für Scout24-Aktionäre - die Aktie springt im frühen Handel 12 Prozent ins Plus. Grund: Das Management hat sich mit Hellmann & Friedman und Blackstone über eine Übernahme geeinigt. Der Preis: 46 Euro je Aktie. 43,50 Euro wurden zuvor noch als "unangemessen" zurückgewiesen. Es wird nun ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre folgen. Die Mindestannahmequote liegt bei 50 Prozent,

