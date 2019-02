Nach einem Gewinnsprung kann die Bank erstmals seit der Finanzkrise wieder eine Dividende für ein Geschäftsjahr ausschütten. Und weil das Geldhaus so stark kapitalisiert ist, gibt es neben einer regulären Ausschüttung von 3,5 Pence noch 7,5 Pence als Sonderdividende oben drauf, wie die Bank am Freitag in London mitteilte.Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...