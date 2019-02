Amazon steht in den USA erneut wegen seiner Steuervermeidungs-Praxis in der Kritik. Statt Bundeseinkommensteuer zu zahlen, soll der Online-Riese 2018 einen Steuernachlass in Höhe von 129 Millionen US-Dollar erhalten haben. Obwohl Amazon 2018 seinen Gewinn mit 11,2 Milliarden US-Dollar fast verdoppelte, musste der Konzern in den USA keine Bundeseinkommensteuer zahlen. Amazon machte hierfür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...