Netcoins informiert über den aktuellen Stand des Krypto-Portals; Registrierung von über 1500 neuen Nutzern während des 2monatigen Betatests

Netcoins Holdings Inc., 15. Februar 2019, ("NETC" oder das "Unternehmen") (CSE: NETC) (OTC: GARLF) (WKN: 1WJ) informiert über den aktuellen Stand des Selbstbedienungs-Krypto-Portals (Self-Serve Crypto Portal), das das Unternehmen im Dezember 2018 auf den Markt brachte. Seit Markteinführung hat das Portal über 1500 neue Nutzer gesehen. Die durchschnittliche Kontenfinanzierung liegt bei über 2.300 CAD mit einer mittleren Kontenfinanzierung von 1.000 CAD (ohne unfundierte Nutzer). Die Spitze der mittels des Portals erworbenen Coins bilden bis jetzt Bitcoin, Ethereum, Apollo, Pareto und STEEM.

Das Selbstbedienungs-Krypto-Portal (zugänglich unter https://netcoins.app/) ermöglicht rund um die Uhr den direkten Erwerb von über 20 Coins gegen Fiat-Währungen und ist in ein automatisiertes Know-Your-Client ("KTC") -Produkt integriert, das unseren Kunden die Erstellung ihres eigenen Netcoins-Konto und die KYC-Registrierung für den genehmigten Handel ermöglicht. Das Netcoins-Portal ist offen in Beta, das heißt jeder kann sich registrieren und Transaktionen durchführen. Die Erfahrung wird aber weiter optimiert werden. Netcoins hat vor Kurzem Kreditkartenzahlungen als eine neue Funktion dem Portal hinzugefügt.

"Durch den Beta-Test haben wir eine Menge über den Durchschnitts-Kryptoanwender und die Wünsche unserer Kunden erfahren. Wir beabsichtigen, unseren Eingliederungsablauf zu vereinfachen und das KYC-Verfahren weiter zu optimieren. Wir werden ebenfalls in der nahen Zukunft Funktionen für die Verkaufsseite vorstellen," sagte Netcoins CEO Mark Binns. "Wir begrüßen das gesamte Feedback, das wir von unseren Beta-Nutzern erhalten haben und werden das Portalerlebnis mit laufenden Updates weiter verbessern."

Über das Unternehmen

Das Unternehmen entwickelt Software, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen für den Großverbraucher und Investor durch Vermittlungsdienstleistungen leicht zugänglich macht. Netcoins ermöglicht Krypto-Transaktionen mittels über 171.000 Verkaufsstellen weltweit, eines Selbstbedienungs-Krypto-Kaufportals und einer Over-The-Counter (OTC) Handelsplattform.

Im Auftrag des Board of Directors

"Mark Binns"
Mark Binns
CEO and Director