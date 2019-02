Die home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5) ist auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen mit einem Umsatz von 313 Millionen Euro im Gesamtjahr 2018 währungsbereinigt um 18% gegenüber dem Vorjahr gewachsen.

Damit hat das Unternehmen wie angekündigt deutlich die Entwicklung des Online-Möbelmarktes übertroffen, der 2018 in den für home24 relevanten Ländern nur um ca. 10% gewachsen ist. Im 4. Quartal 2018 steigerte home24 den Umsatz währungsbereinigt um 19% auf 92 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum, bei einer teilweisen Umsatzverschiebung in das 1. Quartal 2019. Diese Verschiebung wirkte sich auch auf die bereinigte EBITDA Marge von ca. -13% im Gesamtjahr 2018 aus, die daneben auch durch ausbleibende Skaleneffekte aufgrund der schwächeren Nachfrage in Europa zwischen April und Oktober 2018 sowie Anlaufinvestitionen in wichtige Zukunftsprojekte beeinträchtigt wurde. Brasilien erzielte 2018 starkes Wachstum und war als erste Region mit ca. 1% im Gesamtjahr 2018 profitabel auf Basis der bereinigten EBITDA Marge.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Fortsetzung des Wachstumskurs

Der gesamte Möbelmarkt in den für home24 relevanten Ländern wuchs 2018 nur um ca. 1%, wobei der Offline-Markt sich in einigen Ländern im Jahresvergleich sogar negativ entwickelte, während der Online-Markt um ca. 10% wuchs. Ein entscheidender Grund für diese Wachstumsschwäche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...