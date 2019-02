BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat eine gemeinsame Haltung der Europäer in der Verteidigungspolitik und in diesem Zusammenhang mehr Führungskraft gefordert. "Wir Europäer müssen uns warm anziehen, außen-, sicherheits- und verteidigungspolitisch betrachtet", sagte Ischinger im ZDF-"Morgenmagazin".

Bei der Konferenz herrsche "in diesem Jahr ein noch kälterer Wind als im letzten Jahr", meinte Ischinger und verwies auf Faktoren wie die Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrages durch die USA und eine nach seiner Beobachtung in vollem Gange befindliche weltweite Aufrüstungsspirale. "Europa muss sich selbst stärker schützen, wir müssen größere Anstrengungen unternehmen", verlangte der Konferenz-Chef. "Unsere Sicherheit ist gefährdet", mahnte Ischinger.

Das Wegbrechen des INF-Vertrages nannte er "traurig und Besorgnis erregend". Als Reaktion darauf sei es "wichtig, dass sich die europäischen Bündnispartner und die gesamte Nato zu einer Haltung durchringen". Dazu sei "Führungskraft" nötig. Ischinger mahnte, es gelte zu verhindern, dass von Washington oder Moskau aus betrachtet, "Europa wirkt wie ein aufgeregter Hühnerhaufen, der nicht weiß, wo er hin will". Die 55. Münchner Sicherheitskonferenz beginnt am Freitag in der bayerischen Landeshauptstadt. An ihr nimmt eine Vielzahl von Staats- und Regierungschefs teil.

February 15, 2019

