Opel-Chef Michael Lohscheller über Sparmanöver, günstige E-Mobile, Englisch als Firmensprache - und das Tempolimit.

WirtschaftsWoche: Herr Lohscheller, als General Motors Opel an den französischen Hersteller PSA verkauft hatte, sagten Sie, dass Ihr Unternehmen künftig deutscher als je zuvor sein werde. Wie darf man sich das vorstellen? Herr Michael Lohscheller: Alle Opel-Modelle werden künftig in Rüsselsheim entwickelt und designt. Ohne Ausnahme. Früher mussten wir sehr viel mit den USA abstimmen, weil unsere Modelle in den Vereinigten Staaten und in China baugleich unter der Marke Buick verkauft wurden - und in Australien auch als Holden. Das ist ein wirklicher Befreiungsschlag. Wir definieren die Marke alleine und positionieren uns klar als deutsch, nahbar und begeisternd. PSA braucht keine weitere französische Marke. Opel ist deutsch.

Und in der Kantine gibt's keinen Heinz Ketchup mehr? Es gibt Ketchup sowie Mayonnaise. Und Englisch ist weiterhin die Firmensprache - übrigens für den kompletten PSA-Konzern, der ein europäischer Champion ist. Wir bei Opel haben schon immer eine internationale Belegschaft und eine besonders offene Kultur. Daran hat sich durch den neuen Eigentümer natürlich nichts geändert. In unserer erweiterten Geschäftsführung haben wir übrigens fünf Deutsche, zwei Franzosen, einen Spanier und einen Engländer. So europäisch ist meines Wissens kein anderes deutsches Automobilunternehmen aufgestellt.

Den Amerikanern war Opel immer ziemlich egal. Opel stand sicher nicht immer im Mittelpunkt. Aber Opel hat ja auch fast 20 Jahre lang Verluste geschrieben. Es gibt wohl kein anderes US-Unternehmen, das so viel Geduld mit einem deutschen Tochterunternehmen hatte. Der Verkauf an PSA hat allen geholfen: GM, PSA und Opel. Ich mache das mal an einem Bauteil klar: Die Abschleppöse war bei Opel immer überdimensioniert. Denn GM dachte global. Und da war im Opel Corsa eine Öse verbaut, mit der man in Nebraska einen großen Cadillac aus dem Schlamm ziehen kann. Seitdem wir PSA-Plattformen nutzen, richten wir uns nach europäischen Bedürfnissen. Nun wiegt das Teil nur noch die Hälfe und kostet einen Dollar weniger. So einfach kann man einen Millionenbetrag einsparen und Autos auch noch leichter und verbrauchsärmer machen.

Sie haben die Fixkosten in einem Halbjahr um stolze 28 Prozent gedrückt. Nur mit Abschleppösen geht das sicher nicht. Wir haben jeden Stein umgedreht und Opel einem Fitnessprogramm unterzogen. Dabei trimmen wir das Unternehmen überall auf Effizienz - vor allem, indem wir die Komplexität der Prozesse und Produkte stark reduzieren. Ein Beispiel: Der Insignia hatte früher 27 verschiedene Lenkräder, jetzt hat er 13. Das spart bei der Entwicklung, dem Einkauf, der Logistik, beim Platz und vor allem auch in der Produktion. Nicht zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...