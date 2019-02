Die Royal Bank of Scotland (ISIN: GB00B7T77214) wird den Aktionären eine Schlussdividende in Höhe von 3,5 Pence sowie eine Sonderdividende von 7,5 Pence ausbezahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Im Oktober 2018 zahlte die Royal Bank of Scotland erstmals seit dem Jahr 2008 wieder eine Zwischendividende in Höhe von 2 Pence an ihre Aktionäre. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von ...

