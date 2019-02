Linz (www.anleihencheck.de) - In Tschechien überraschten die gestrigen Inflationszahlen für Januar auf der Oberseite, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.So habe die Januar-Inflation auf Jahresbasis um 2,50% höher als im Januar 2018 und im Monatsvergleich um 1,00% höher als im Dezember gelegen. Die Werte hätten die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen. Die Werte könnten Wasser auf den Mühlen der Befürworter einer weiteren Zinsanhebung in der tschechischen Nationalbank sein. Experten würden auf der Sitzung der Zentralbank im März noch keine Anhebung erwarten, dafür scheine aber eine zum Maitermin möglich. Die heute anstehenden BIP-Zahlen für das 4. Quartal könnten der nächste Schritt dorthin sein. Das Währungspaar EUR/CZK erwarte man seitwärts zwischen 25,71 und 25,84, Unterstützung: 25,77. (15.02.2019/alc/a/a) ...

