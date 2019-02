Wien (ots) - Mit "30 UNDER 30 EUROPE" kürt das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes die interessantesten jungen Köpfe Europas. Neben so bekannten Namen wie Fußball-Star Antoine Griezmann und "Harry Potter" Daniel Radcliffe, finden sich auch die Gründer des Startups refurbed: Kilian Kaminski (28) aus Hamburg und sein ehemaliger Studienkollege Peter Windischhofer (29) aus Österreich. Die beiden revolutionieren mit ihrem Startup nachhaltiges Shopping. Sie bietet den Konsumenten vollständig erneuerte elektronische Geräte in bester Qualität. Damit sind sie der am schnellsten wachsenden Online-Marktplatz für refurbished Produkte in der gesamten DACH Region.



Auch 2019 zeichnet das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes mit "30 UNDER 30 EUROPE" 300 junge Europäer in dreizehn Kategorien für ihre Leistungen aus. In der Kategorie "Retail & Ecommerce" finden sich die beiden Jung-Unternehmer Kilian Kaminski (28) aus Hamburg und Peter Windischhofer (29) aus Österreich. Das 2017 in Wien gegründete Nachhaltigkeits-Startup "refurbed" verkauft vollständig erneuerte elektronische Produkte wie Handys, Laptops und sogar Küchenmaschinen. Im Gegensatz zu gebrauchten Geräten unterscheiden sich refurbed Produkte optisch und technisch nicht von neuen Geräten.



Start Up revolutioniert nachhaltiges Shopping



"Unser Ziel ist es, nachhaltige Elektronik für jeden leistbar zu machen", so Kaminski. Refurbed Geräte reduzieren CO2-Emissionen im Vergleich zu einem Neugerät um 70% und sparen wertvolle Ressourcen. "Um die restlichen 30% der Emissionen, die durch den Erneuerungsprozess entstehen, auszugleichen, pflanzen wir für jedes verkaufte Produkt einen Baum", erklärt der Hamburger weiter.



Mittlerweile beschäftigt refurbed über 25 Mitarbeiter und ist die am stärksten wachsende Plattform im deutschsprachigen Raum, die generalüberholte Produkte anbietet. "Hinter der Auszeichnung steht unser gesamtes refurbed Team, das unermüdlich daran arbeitet, unseren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist ein weiterer Schritt für uns, nachhaltiges Shopping in ganz Europa so einfach wie möglich zu machen", so sein Partner Windischhofer.



Über Forbes "30 UNDER 30 EUROPE"



Seit 2016 kürt das Wirtschaftsmagazin Forbes mit "30 UNDER 30 EUROPE" die interessantesten Persönlichkeiten unter 30 Jahren in Europa. Die Europa-Listen in dreizehn Kategorien, von Kunst über Politik bis zu Naturwissenschaften, wurden heuer zum vierten Mal ausgewiesen. Zahlreiche Prominente wie z.B. Fußball-Star Antoine Griezmann, Schauspielerin Lily James, Schauspieler Daniel Radcliffe, Tennis-Star Petra Kvitova finden sich ebenfalls auf der Liste.



Über refurbed



2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl gegründet, beschäftigt refurbed über 25 Mitarbeiter. Refurbed ist die am stärksten wachsende Plattform im deutschsprachigen Raum, die generalüberholte Produkte - wie etwa Handys oder Laptops - vollständig erneuert wieder verkauft. Beim Green Alley Award 2018 wurde refurbed unter die Top 3 der nachhaltigsten Tech-Startups Europas gereiht und beim Slush-Festival 2018, dem größten Startup-Festival der Welt, belegte es den 2. Platz in der Kategorie Climate Impact Battle 2018. Das Startup ist in Österreich, Deutschland, Polen und Italien aktiv. Weitere Länder werden 2019 hinzukommen.



