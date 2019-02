Osram steht im Vorfeld der Hauptversammlung am kommenden Dienstag im Fokus. Die Aktie hat ihren Wert in den vergangenen zwölf Monaten halbiert. Gleich zwei Gewinnwarnungen wurden ausgegeben. Vor allem die Chiptochter OS bereitet Probleme. Das verbilligte Kursniveau lockt Investoren an. Eine Übernahme des Lichtkonzerns wird geprüft.

