Der Gewinnrückgang im ersten Quartal zeigt, dass das Geschäft mit fossilen Kraftwerken die entscheidende offene Flanke ist. Das wird Siemens auch in den nächsten Quartalen belasten. Der Rückpfiff der EU-Kommission bei der Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom ist dagegen ärgerlich, aber verkraftbar. Ansonsten läuft es gar nicht so schlecht. Der Auftragsbestand ist auf den Rekordwert von 137 Mrd. € gestiegen. In China stieg der Ordereingang um 10 %. Dennoch: Die Konzernrendite auf das eingesetzte Kapital (Return on Capital Employed, ROCE) sowie die Generierung freier Liquidität ist seit Kaesers Amtsantritt rückläufig. Das missfällt uns ausdrücklich. Ein nachhaltig steigenderSiemens-Aktienkurs ist so in weite Ferne gerückt. Fazit: Begrenzte Restrisiken, aber auch kaum Rally-Potenzial. In zwei Jahren endet Kaesers Amtszeit. Er startete stark, scheint zum Ende seiner Amtszeit jedoch nachzulassen.



