(neu: Aktienkurs, Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Allianz SE haben sich am Freitag nach zunächst etwas schwächerem Start kontinuierlich ins Plus vorgearbeitet. Mit einem Aufschlag von 0,81 Prozent waren sie am Vormittag unter den besten Werten im zuletzt nur noch wenig veränderten Leitindex Dax .

Europas größter Versicherer fasst nach einem Gewinnplus im abgelaufenen Jahr für 2019 keine nennenswerten Zuwächse ins Auge. Ein Händler sagte, die 2018er-Zahlen hätten die Erwartungen übertroffen, der Ausblick auf 2019 liege aber darunter. Die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms überrasche nicht. Nach Ansicht von JPMorgan-Analyst Michael Huttner werden durch den Rückkauf größere Übernahmen eliminiert.

Von UBS-Analyst Jonny Urwin hieß es, die Münchener hätten alles in allem solide, aber nicht herausragend abgeschnitten. Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader sprach insbesondere unter Berücksichtigung der starken Schwankungen am Markt ebenfalls von soliden Zahlen der Allianz./ajx/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008404005

AXC0103 2019-02-15/10:56