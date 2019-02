Die BaFin zieht beim Thema Geldwäsche die Daumenschrauben bei der Deutsche Bank an. Ein Sonderbeauftragter soll klären, welche Rolle die Deutsche Bank in der Geldwäscheaffäre um die Danske Bank spielt.

Die Finanzaufsicht BaFin zieht bei der Deutschen Bank die Daumenschrauben weiter an. Wie der "Spiegel" am Freitag berichtete, wird das Mandat des von der Behörde eingesetzten Sonderbeauftragten bei dem Geldhaus um die Untersuchung der Korrespondenzbank-Beziehungen mit der Danske Bank erweitert. Damit reagiert die BaFin auf die Verstrickung des größten deutschen Instituts in den Geldwäscheskandal bei dem dänischen Geldhaus. Bislang hat die Deutsche Bank in dem Fall selbst intern ermittelt.

Die Bank erklärte, sie halte die Ausweitung des Mandats des Sonderbeauftragten grundsätzlich für sinnvoll. "Das war bereits im Dezember vergangenen Jahres unser Verständnis, da Aufsichtsbehörden weltweit ein sehr großes Interesse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...