Die britische Regierung will einen Brexit ohne Abkommen (No Deal) nicht als Option ausschließen. Das sagte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin, Andrea Leadsom, am Freitag im BBC-Radio. Premierministerin Theresa May hatte am Donnerstag eine Niederlage bei einer Abstimmung über weitere Schritte beim EU-Austritt einstecken müssen. Die Brexit-Hardliner in ihrer Partei hatten ihr die Gefolgschaft versagt, weil sie fürchteten, May habe sich Forderungen gebeugt, ein ungeregeltes Ausscheiden aus der Staatengemeinschaft in jedem Fall zu verhindern.

Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. Noch ist aber völlig unklar, wie May für das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen im Parlament eine Mehrheit erreichen will. Bei einer ersten Abstimmung Mitte Januar war sie damit krachend gescheitert. Wann es zu einer zweiten Abstimmung kommen soll, ist ungewiss. Sollte es bis zum Brexit-Datum nicht gelingen, das Abkommen zu ratifizieren, droht ein No-Deal-Brexit mit chaotischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche. Den Brexit zu verschieben, lehnt die Regierung bislang vehement ab./cmy/DP/mis

AXC0111 2019-02-15/11:21