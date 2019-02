Berlin (www.aktiencheck.de) - Von Seiten der Politik kommt aktuell noch keine nachhaltige Unterstützung für die Finanzmärkte, so Jan Nießen von der Weberbank. Sowohl in den USA als auch in Europa hätten die großen Themen, die das letzte Jahr dominiert hätten, bislang nicht geklärt werden können. Gerade der Handelskonflikt zwischen den USA und China bestimme weiterhin regelmäßig die Bewegungen an den Aktienmärkten und verunsichere die Anleger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...