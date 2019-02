WOLFSBURG (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat angesichts eines schwierigeren Marktumfeldes zum Jahresstart weltweit weniger Autos verkauft. Der Gesamtabsatz fiel im Januar um 1,8 Prozent auf 882.200 Einheiten, wie die Wolfsburger mitteilten. Davon waren 826.100 Pkw der Marken VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche und 55.000 Nutzfahrzeuge (VW, MAN, Scania). Während die Verkäufe der Kernmarke VW und von Audi jeweils um gut 3 Prozent sanken, brach der Absatz bei Porsche um 16 Prozent ein. Seat verkaufte dagegen 14 Prozent mehr Autos.

Im wichtigen Absatzmarkt China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern im Januar mit 387.300 Fahrzeugen 2,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In Europa gingen 334.400 Fahrzeuge an die Kunden, ein Plus von 0,5 Prozent, davon in Deutschland 98.600 (plus 0,7 Prozent). In den USA verringerte sich beim VW-Konzern der Absatz um 2,8 Prozent auf 43.100 Fahrzeuge.

February 15, 2019

