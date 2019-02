Die Apple-Aktie bildete am 3. Oktober 2018 bei 233,47 US-Dollar ein neues Jahreshoch aus und ging anschließend in eine Korrektur über. Sie ließ den Kurs bis zum 24. Dezember auf 146,59 US-Dollar zurückfallen. Während viele Aktien an der Wall Street schon Ende Dezember drehten, startete die Apple-Aktie mit einem Fehlstart in das neue Jahr und fiel am 3. Januar auf 142,00 US-Dollar zurück.

Von diesem Niveau aus drang der Kurs bis Ende Januar bis an die 50-Tagelinie vor und überwand diese. Der ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...