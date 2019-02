Unterföhring (ots) -



Überall dabei: Iggi Kelly, Talent 2017 und Sohn von Patricia Kelly, nimmt die "The Voice Kids"-Fans 2019 als Online-Reporter ausgehend von www.the-voice-kids.de mit hinter die Kulissen der SAT.1-Musikshow. Was sagen die Coaches vor der ersten Blind Audition? Wie wollen sie die Talente überzeugen? Worauf freuen sich die Kids besonders? Neben den exklusiven Interviews von Iggi können sich die Zuschauer auf jede Menge digitalen Zusatzcontent freuen und den Start der Show am Sonntag, 17. Februar, um 20:15 Uhr live via "The Voice Kids"-Facebook verfolgen:



- Im First Look Tool gibt es bereits jetzt die kompletten Auftritte der Talente Davit und Leonie zu sehen. Außerdem: Previews und Interviews vieler weiterer Kids.



- In den neuen "Überraschungsclips" begeistern VoiceKids-Talente unwissende Mitmenschen mit spontanen Auftritten, wie einer Rap-Einlage in der S-Bahn, einem unerwartetes Wohnzimmerkonzert bei Oma und Opa oder einer Gesangseinlage am Piano eines Einkaufszentrums. - Auf Social Media setzt "The Voice Kids" neben weiterer Postings auf besondere Comic-Style-Elemente.



- Der Staffel-Auftakt von "The Voice Kids" im Livestream. Zum Start gibt es den ersten Part der Musikshow neben der TV-Ausstrahlung außerdem im Facebook-Livestream auf dem VoiceKids-Account zu sehen.



- Ab dem Start gibt es für Musik-Fans wieder die beliebten, exklusiven Unplugged-Clips, in denen die Talente Backstage im Unplugged-Raum ihre Lieblingssongs performen - ganz pur, ohne elektronischer Musik-Begleitung.



- Mit Hilfe der Talentwall behalten die "The Voice Kids"-Fans immer den Überblick, wer in welchem Team ist, wer mit wem in den Battles singt und welche Talente noch im Rennen sind.



- Keinen Auftritt verpassen: Alle Auftritte der Talente und alle ganzen Folgen sind wie immer auf allen digitalen Kanälen verfügbar.



Damit die Fans immer auf dem neusten Stand sind, bietet die "The Voice Kids"-Online-Welt ausgehend von der Format-Homepage www.the-voice-kids.de auf allen digitalen Kanälen exklusive Inhalte, Infos und Video-Clips rund um die Musikshow aus erster Hand.



Folge verpasst? VoiceKids in SAT.1 verpasst? Kein Problem. SAT.1 Gold zeigt jede Folge "The Voice Kids" ab 18. Februar, immer montags, um 20:15 Uhr. Und auf www.the-voice-kids.de gibt es direkt nach der Ausstrahlung jede Folge online.



"The Voice Kids" - ab Sonntag, den 17. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1







