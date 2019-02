Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)







Montag, 18.02.2019 * (Nr. 054) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 4. Quartal 2018 * (Nr. 055) Zur DIDACTA (19.-23.02.2019): Bildungsstand in Deutschland, Jahr 2017 * (Nr. 056) Umsatz im Gastgewerbe, Dezember 2018 * (Nr. 057) Außenhandel - Rangfolge der Länder, Jahr 2018



Dienstag, 19.02.2019 * (Nr. 058) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Dezember 2018



* (Nr. 08) Zahl der Woche: Außenhandelssaldo, Jahr 2018



Mittwoch, 20.02.2019 * (Nr. 059) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Januar 2019 * (Nr. 060) Außenhandel - Rangfolge der Güter, Jahr 2018 * (Nr. 061) Erwerbstätigkeit von Vätern, Jahr 2017



Donnerstag, 21.02.2019 * (Nr. 062) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Januar 2019 - Hintergrundgespräch: VPI-Revision in Frankfurt am Main * (Nr. 063) Zur DIDACTA (19.-23.02.2019): Ausgaben je Schülerin und Schüler, Jahr 2016



Freitag, 22.02.2019 * (Nr. 064) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 4. Quartal 2018 * (Nr. 065) Maastricht-Defizitquote (Einnahmen und Ausgaben des Staates), Jahr 2018



+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorsch au.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de