Bertrandt knackte im vergangenen Geschäftsjahr die Umsatz-Milliarden-Grenze. Erstmals in der Unternehmenshistorie wurde ein Umsatz in Höhe von 1,02 Mrd. Euro erzielt. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 2,8 Prozent. Das Betriebsergebnis kletterte von 62,9 auf 72,1 Mio. Euro (+14,6 Prozent). Das Ergebnis nach Ertragsteuern konnte um 8 Prozent zulegen...

