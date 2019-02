Leipzig (ots) - Verbraucherzentrale Sachsen: 150 Sparverträge in Prüfung - fast alle mit falschen Zinsberechnungen



Die Verbraucherzentrale Sachsen hat bislang 150 Prämiensparverträge mit variabler Verzinsung in Prüfung und fast alle weisen falsche Zinsberechnungen aus. "Wir haben alle diese Fälle an Kreditsachverständige weitergegeben und man kann sagen, dass im Durchschnitt ein vierstelliger nachträglicher Zinsanspruch entstanden ist und dass die Verbraucher diesen Betrag auch zurückfordern können", erklärt Madlen Müller, Finanzberaterin der Verbraucherzentrale Sachsen, gegenüber dem MDR-Magazin "Umschau". Die VZ Sachsen startet heute ein umfassendes Beratungsangebot für Sparer mit solchen langfristigen Sparverträgen: Für 85 Euro kann man seine Unterlagen und Berechnungen dort prüfen lassen. Die Verbraucherzentrale hatte im Zuge der vorzeitigen einseitigen Kündigungen jener Verträge durch einige Sparkassen in Stichproben auch gleich die Zinsberechnungen überprüft. Madlen Müller: "Generell kann es sich um alle Banken und Kreditinstitute handeln, die langfristige Sparverträge mit einer variablen Grundverzinsung anbieten oder angeboten haben. Momentan liegt der Schwerpunkt aus unserer Sicht aber bei den Sparkassen, genauer gesagt beim Produkt 'Prämiensparen flexibel', denn hier hatten die Verträge in aller Regel eine variable Grundverzinsung und diese gilt es nachzuprüfen." Betroffene Verbraucher erhalten nach der Prüfung ein Gutachten eines Kreditsachverständigen. "Dieses Gutachten können die Sparer dann direkt an ihre Sparkasse schicken. Darin ist detailliert festgehalten, worauf sich dieser Zinsanspruch stützt. Und dann muss die Reaktion der Sparkasse abgewartet werden," so Müller. Das MDR-Magazin "Umschau" hatte bereits am 5. Februar 2019 über den Fall eines Sparers aus Zwickau berichtet, bei dem rund 7.000 Euro nachträglicher Zinsanspruch berechnet worden sind.



