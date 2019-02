Die Wall Street dürfte die leichten Vortagesverluste am Freitag zum Start noch etwas ausbauen. Im Blick stehen neue Konjunkturdaten, nachdem am Donnerstag der Dezember-Einzelhandelsumsatz für lange Gesichter gesorgt hatte. Diesmal werden Preisdaten, der Empire-State-Index, die Industrieproduktion und die Verbraucherstimmung einen Reigen stark beachteter Daten bilden.

Für leichte Unsicherheit sorgt derweil, dass es von den US-chinesischen Handelsgesprächen noch keine Nachrichten gibt. Allerdings wollen die Unterhändler Chinas und der USA nach Angaben aus informierten Kreisen ihre Handelsgespräche in der nächsten Woche in Washington fortsetzen. Außerdem könnte US-Präsident Donald Trump den Notstand erklären, um sein Projekt einer südlichen Grenzmauer durchzudrücken - dies triebe den politischen Konflikt in Washington auf einen neuen Höhepunkt. In diesem Umfeld rechnen Teilnehmer zunächst einmal mit Abgaben, sollten nicht positive Nachrichten den Trend noch wenden.

Für die Nvidia-Aktie geht es im vorbörslichen Handel gut 5 Prozent nach oben, obwohl der Entwickler von Grafikprozessoren für das vierte Quartal einen Umsatzeinbruch um 24 Prozent vermeldet hat. Allerdings sei man auf einem guten Weg, um die Nachfrage wieder zu beleben. Auch der Gewinn sackte stark ab, blieb aber noch über den Erwartungen. Der Halbleiterhersteller Applied Materials vermeldete für das erste Fiskalquartal bei Umsatz und Gewinn einen Rückgang, übertraf aber dennoch die Erwartungen der Analysten. Die vorbörslich noch inaktive Aktie hatte sich im nachbörslichen Handel um 1,5 Prozent verbilligt.

Die Oracle-Papiere verlieren 2,9 Prozent. Berkshire Hathaway, das Investment-Vehikel von Warren Buffett, hat sich von seiner Beteiligung an dem US-Softwarehersteller getrennt, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht. Zudem wurde auch die Beteiligung an Apple leicht zurückgefahren. Dagegen erwarb Berkshire Hathaway 4,175 Millionen Red-Hat-Aktien. Die Apple-Aktie fällt um 0,4 Prozent, Red Hat werden noch nicht gehandelt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 06:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.