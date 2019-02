Arlesheim, Schwäbisch Gmünd (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Weleda AG, Weltmarktführerin für ganzheitliche Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel, hat 2018 ihren Umsatz um 2,7 Prozent Euro gesteigert. Ohne Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 4,7 Prozent.



Der konsolidierte, provisorische Umsatz der Weleda Gruppe beträgt im Jahr 2018 rund 412 Mio. Euro (Vorjahr 401 Mio. Euro).



Die wichtigsten Fakten zur Umsatzentwicklung auf einen Blick im Vergleich zum Vorjahr:



- Bei der Naturkosmetik erhöhte sich der Umsatz weltweit um 5,2 Prozent (ohne Wechselkurseffekte um 6,7 Prozent) auf rund 308 Mio. Euro. Die Internationalisierung ist hier wesentlicher Wachstumstreiber. Während die Umsätze in D-A-CH um rund 1,0 Prozent auf 157 Mio. Euro stiegen, konnten die Regionen Nordamerika, Westeuropa und Zentral-/Osteuropa zweistellig zulegen. - Bei den Arzneimitteln lag der Umsatz mit rund 105 Mio. Euro 3,5 Prozent unter Vorjahresniveau (ohne Wechselkurseffekte bei -0,6 Prozent). Sowohl die D-A-CH Region als auch Westeuropa verzeichneten leichte Umsatzrückgänge. Die Region Südamerika wuchs ohne Wechselkurseffekte zweistellig.



Finanzverbindlichkeiten komplett abgebaut. Nettofinanzguthaben konstant.



Ende 2018 lag das Nettofinanzguthaben von 36 Mio. Euro (Flüssige Mittel abzüglich verzinslicher Finanzverbindlichkeiten) leicht unter Vorjahresniveau. Die Finanzverbindlichkeiten aus den Vorjahren konnten zum Jahresende komplett abgebaut werden.



Beitrag für gesunde Böden und ökologische Vielfalt



Weleda leistet mit seinem Nachhaltigkeitsengagement einen substanziellen Beitrag für gesunde Böden und den Erhalt ökologischer Vielfalt. Ein Eckpfeiler des aktuellen Nachhaltigkeits-Programms ist die Förderung regenerativer Landwirtschaft (aktuell über 80 Prozent Bio-Anteil der natürlichen Rohstoffe, davon 30 Prozent aus biologisch dynamischem Anbau bis 2022). Außerdem überprüft Weleda seit 2011 alle ihre über tausend Lieferketten pflanzlicher Rohstoffe nach dem sehr anspruchsvollen Standard der Union for Ethical Biotrade (UEBT). Dies sichert auf transparente Weise ein hohes ökologisches und soziales Niveau. Die entsprechenden Prozesse sind 2018 für die Naturkosmetik-Rohstoffe zertifiziert worden. Sichtbares Zeichen dafür ist das erstmals vergebene UEBT Siegel "Sourcing with Respect", welches in Zukunft alle Verpackungen der Weleda Naturkosmetik tragen werden.



2018 erhielt Weleda zum dritten Mal nach 2016 und 2013 zwei Sustainable Beauty Awards der nachhaltig arbeitenden Kosmetikindustrie. Besonders überzeugt hat die unabhängige Jury das langjährige und vielseitige Engagement von Weleda.



Auch für 2019 Wachstum erwartet



Für das Jahr 2019 erwartet Weleda auch durch die Einführung von Neuprodukten und der Fortführung der Internationalisierungsstrategie weiteres Wachstum in der Naturkosmetik und ein stabiles Geschäft bei den Arzneimitteln.



Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20 Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.400 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.



Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie auf www.weleda.de www.weleda.ch www.weleda.at



OTS: Weleda AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25239 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25239.rss2



Pressekontakt: Theo Stepp, Head Corporate Communications Möhlerstrasse 3-5 73525 Schwäbisch Gmünd Deutschland Tel. direkt: +49 7171 919 178; Mobil: +49 172 701 2666 E-Mail: tstepp@weleda.de