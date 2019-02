Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts019/15.02.2019/12:15) - Nach zwölf Jahren als Chefredakteur eines Fachmagazins aus dem Special-Interest-Bereich kehrt Dr. Jürgen Ehneß zur Vogel IT-Medien GmbH zurück. Ehneß hat am 1. Februar 2019 die redaktionelle Leitung des erfolgreichen Storage-Portals übernommen und will "richtig Gas geben": "Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und viele interessante Kontakte in der Storage-Szene", so der promovierte Linguist. Bereits während seines Studiums in Regensburg schlug Ehneß die Journalistenlaufbahn ein und schrieb jahrelang als freier Mitarbeiter für die "Mittelbayerische Zeitung", bevor er als Redakteur zur "IT-Business" wechselte und schließlich maßgeblich beim Aufbau der Online-Kanäle der Vogel IT-Medien mitwirkte. Zuletzt leitete er das Redaktionsteam der Publikumszeitschrift "guitar". Die Vogel IT-Medien GmbH, Augsburg, gibt seit 1989 Fachmedien für Entscheider heraus, die mit der Produktion, der Beschaffung oder dem Einsatz von Informationstechnologie beruflich befasst sind. Die 100prozentige Tochtergesellschaft der Vogel Communications Group, Würzburg, bietet neben Print- und Online-Medien ein breites Veranstaltungsportfolio an. Die wichtigsten Angebote sind IT-BUSINESS, eGovernment Computing, BigData-Insider, Dev-Insider, IP-Insider, Security-Insider, Storage-Insider, DataCenter-Insider und CloudComputing-Insider. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190215019

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 06:15 ET (11:15 GMT)