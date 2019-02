Daimler will sein Angebot an Plug-in-Hybriden bis zum Ende dieses Jahres auf mehr als zehn Modellvarianten quer durch alle Segmente erweitern. Im Jahr 2020 ist eine Erweiterung auf mehr als 20 Modellvarianten mit Plug-in-Hybridantrieben geplant. So stehen dem Hersteller zufolge neben dem Mercedes-Benz GLC als Plug-in-Hybrid auch die neue Generation des Mercedes-Benz GLE für 2019 in den Startlöchern. ...

