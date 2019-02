Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 553 auf 535 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller habe im Schlussquartal 2018 hervorragend abgeschnitten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen sei der Ausblick wie gewohnt vorsichtig ausgefallen. Ihre gesenkten operativen Gewinnschätzungen (Ebit) begründete Pusz mit den konservativen Zielen. Die Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS) senkte sie wegen höherer Gewinnanteile Dritter noch deutlicher./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-02-15/13:10

ISIN: DE0006969603