Es sieht so aus, als würden wir diese Woche unter 3000 beenden. Aber wer weiss, in den Minuten vor Versand des gabb ist ein wenig Kauflaune aufgekommen. Davor war der Handel recht dünn. Ein Blick auf die Top3 hier, die Banken und VIG dominieren. Erste Group 2.04% Zumtobel -3.67% RBI 1.72% Polytec -1.56% VIG 1.15% Semperit -1.12% Gestern waren wir in Linz unterwegs. Auf dem Rückweg mit der Westbahn habe ich kurz mit einem voestalpine-Mitarbeiter geplaudert. Interessant. Aktien hat er keine, obwohl voestalpine ein Vorreiter bei der Mitarbeiterbeteiligung via Aktien ist. Zuletzt war der Titel schwach. Aber die Vorstände kaufen. Mittelfristig ist voestalpine sicher interessant.voestalpine ( Akt. Indikation: 25,19 /25,23, 0,58%) Als Statistik-Freund hier ...

