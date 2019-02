(shareribs.com) Chicago 15.02.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas fester. Die Sojabohnen verloren deutlich, nachdem im Januar eine große Stornierung vorgenommen wurde. März-Mais verbessert sich aktuell um 1,0 Cents auf 3,7575 USD/Scheffel. Mais setzte seine Seitwärtsbewegung am Donnerstag fort. Das USDA veröffentlichte die Daten zu den Exportverkäufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...