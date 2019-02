Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Improvisation - wo könnte man das besser gebrauchen als auf einem Klassentreffen?



2018 in einer deutschen Kleinstadt. Klassentreffen nach 25 Jahren. Geladen sind alle, die Abi gemacht haben, aber auch die, die gescheitert sind. Eine bunte Mischung von Damen und Herren um die 45. Und ein älterer Lehrer. Allen gemeinsam ist eine intensive Erinnerung an ihre Schulzeit Mitte der 80er.



KLASSENTREFFEN ist nach den hochgelobten und preisgekrönten Improvisations-Filmen "Altersglühen - Speed Dating für Senioren" und "Wellness für Paare" Jan Georg Schüttes dritter WDR/ARD-Fernsehfilm in Folge, bei dem die Schauspielerinnen und Schauspieler kein Drehbuch, sondern lediglich Rollenprofile erhalten und auf dieser Grundlage improvisiert haben. Entstanden ist eine einzigartige Situationskomik!



Wieder beweist ein hochkarätiges, preisgekröntes Ensemble Talent vor der Kamera: Annette Frier, Charly Hübner, Oliver Wnuk, Burghart Klaußner und Co. spielten an zwei Drehtagen vor insgesamt 32 Kameras. Rund 140 Stunden Filmmaterial wurden zu einem 90-minütigen Film geschnitten.



Ab 8. März wird der Film KLASSENTREFFEN auf DVD, Blu-ray und als Video-on-Demand erhältlich sein.



Hier entlang zum offiziellen Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YBagq5ft5As&feature=youtu.be



Doch damit nicht genug, denn es gibt auch eine Langfassung von KLASSENTREFFEN in Form einer sechsteiligen Serie. Ab 9. März können die Zuschauer noch tiefer eintauchen in das kluge und empathische Improvisationsspiel.



Die Serie KLASSENTREFFEN wird ab 9. März als Video-on-Demand erhältlich sein.



Produktinformationen: KLASSENTREFFEN (Film) VÖ: 8. März 2019 Produktionsjahr: 2019 Genre: Komödie Regie: Jan Georg Schütte Produktion: die film GmbH im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln für Das Erste Medium: DVD / Blu-ray / Video-on-Demand Laufzeit: ca. 90 Minuten FSK: ab 0 Jahren Unverbindliche Preisempfehlung: 11,99 Euro (DVD) / 13,99 Euro (Blu-ray) Bildformat: 16:9 Tonformat: Dolby Digital 2.0 Deutsch EAN: 4042999129504 (DVD) / 4042999129511 (Blu-ray)



Als Extras enthalten DVD und Blu-ray die Rollenprofile der Darsteller, ein Making-of, zwei Filmtrailer sowie Untertitel für Hörgeschädigte.



KLASSENTREFFEN (Serie) VÖ: 9. März 2019 Produktionsjahr: 2019 Genre: Komödie Regie: Jan Georg Schütte Produktion: die film GmbH im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln für ONE Medium: Video-on-Demand Laufzeit: ca. 6 x 30 Minuten Bildformat: 16:9 Tonformat: Dolby Digital 2.0 Deutsch



Release Company - Label und Digitalvertrieb Die Release Company - a division of WDR mediagroup GmbH - ist Programmanbieter und Programmvertrieb im Segment Home Entertainment. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der physischen und digitalen Produktvermarktung. Als hauseigenes Label der WDR mediagroup GmbH (WDRmg) besteht das Kerngeschäft im DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten - seien es die Archivschätze der vergangenen 60 Jahre oder aktuelle Neuproduktionen. Darüber hinaus erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertrieben werden.



Natürlich steht Ihnen die Release Company im Rahmen Ihrer Berichterstattung jederzeit gerne für Interviews bereit.



Rezensionsexemplare und Gewinnspielpakete können bei Carolin Fröhlich, c.froehlich@littlebigthings.de, angefragt werden.



OTS: WDR mediagroup GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59521.rss2



Pressekontakt: Gaby Rath Leiterin Kommunikation WDR mediagroup GmbH Ludwigstraße 11 50667 Köln Telefon +49 221 2035 208 gaby.rath@wdr-mediagroup.com www.wdr-mediagroup.com



Carolin Fröhlich little big things GmbH PR Beraterin Corneliusstraße 28 80469 München c.froehlich@littlebigthings.de