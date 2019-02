Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault nach Geschäftszahlen zum zweiten Halbjahr von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der französische Autobauer habe solide abgeschnitten und alles in allem die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht gebe es derweil Risiken mit Blick auf den Absatz und die Wechselkurse, da sich die Konjunktur in vielen Schwellenländer weiter eintrüben könnte./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000131906