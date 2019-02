Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Hohe Steuervorsorge führt trotz zufriedenstellender Geschäftsentwicklung zu deutlichem Ergebnisrückgang im Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Hohe Steuervorsorge führt trotz zufriedenstellender Geschäftsentwicklung zu deutlichem Ergebnisrückgang im Geschäftsjahr 2018 15.02.2019 / 14:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 3.321 im vierten Quartal 2018 (Vorjahr: TEUR 3.978) * Konzernüberschuss TEUR -4.097 im vierten Quartal 2017 (Vorjahr: TEUR 2.603) * Ergebnis pro Aktie EUR -1,30 im vierten Quartal 2018 (Vorjahr: EUR 0,83) * Konzernüberschuss TEUR 364 für das Jahr 2018 (Vorjahr: TEUR 7.856) * Ergebnis pro Aktie EUR 0,12 für das Jahr 2018 (Vorjahr: EUR 2,50) * Dividendenvorschlag EUR 1,00 für das Jahr 2018 beabsichtigt (Vorjahr: EUR 1,70) Düsseldorf, 15. Februar 2019 - Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft musste aufgrund hoher steuerlicher Belastungen nach vorläufigen Zahlen im vierten Quartal 2018 einen Konzernfehlbetrag nach HGB in Höhe von TEUR -4.097 hinnehmen. Hiermit wurde das Ergebnis des Quartals des Vorjahres (TEUR 2.603) deutlich unterschritten. Für das gesamte Geschäftsjahr 2018 wurde im Konzern ein Überschuss von TEUR 364 erwirtschaftet. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag) stellte sich im Geschäftsjahr 2018 mit TEUR 9.654 ein, nach TEUR 11.451 im Vorjahreszeitraum. Der Rohertrag der geschäftlichen Tätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) ging um 15% im Geschäftsjahr 2018 auf TEUR 21.261 nach TEUR 24.946 im Vorjahreszeitraum zurück. Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) nahmen deutlich auf TEUR -11.223 ab nach einem Vorjahreswert von (TEUR -13.423). Die Gesellschaft sah sich aufgrund von Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die Regelungen des § 8b KStG in der ab 2017 gültigen Fassung bereits im Jahresabschluss 2017 veranlasst, Steuerrückstellungen zu bilden. Diese Steuerrückstellungen werden zum 31. Dezember 2018 um TEUR 9.152 auf TEUR 12.543 erhöht. Die Gesellschaft ist nach wie vor der Auffassung, dass eine Anwendung von § 8b KStG neue Fassung auf die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft elementare Prinzipien der Steuergerechtigkeit und Steuergleichheit verletzt. Die Gesellschaft wird dies schnellstmöglich mit der Finanzverwaltung klären. Falls notwendig wird dies einer gerichtlichen Klärung zugeführt. Noch in 2018 wurden Anpassungen der Geschäftsabläufe im Konzern vorbereitet und umgesetzt, um die rechtlichen Unsicherheiten zukünftig weiter zu beschränken. Das Konzernergebnis je Aktie für das vierte Quartal 2018 beträgt EUR -1,30 (Vorjahrszeitraum: EUR 0,83). Das Ergebnis je Aktie beträgt damit EUR 0,12 für das Geschäftsjahr 2018 nach EUR 2,50 im Geschäftsjahr 2017. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt zum 31. Dezember 2018 nach den vorläufigen Zahlen nunmehr über bilanzielle Konzerneigenmittel in Höhe von EUR 30 Mio. (Vorjahr EUR 35 Mio. vor Dividendenzahlung in Höhe von EUR 5 Mio. für das Geschäftsjahr 2017). Aus dem Jahresüberschuss und der Entnahme aus den Gewinnrücklagen soll der Hauptversammlung der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 ein Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,00 je Aktie unterbreitet werden. Dieser Vorschlag soll der stabilen und operativen geschäftlichen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 wie auch der in den ersten Wochen des Jahres 2019 Rechnung tragen. Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 31. Dezember 2018 beträgt 55. Die Zahlen zum 31. Dezember 2018 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden. Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist seit dem Jahr 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert eigene Optionsscheine und Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit drei 100-prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Mit über 19.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft in Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel mit 18 Partnerbanken und über 15 Millionen Kunden. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter www.LS-D.de verfügbar. 15.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 