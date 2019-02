Nach der Ankündigung von General Motors, in das Geschäft mit E-Fahrrädern einsteigen zu wollen, steht der Name der Pedelec-Marke von GM fest. Zwei Modelle sind bereits bestellbar. Unter dem Label ARIV bietet der Konzern ab sofort zunächst in Deutschland, Belgien und den Niederlanden zwei kompakte Pedelecs zur Vorbestellung an, eines davon zum Zusammenklappen. Die Preise liegen zwischen 2.750 und 3.400 ...

