Wie gut ist die deutsche Wirtschaft für die Zukunft gerüstet? Eine exklusive Studie für die WirtschaftsWoche analysiert die wichtigsten Branchen - und kommt zu einem besorgniserregenden Ergebnis.

Sie hat es natürlich nicht gesagt. Aber es war doch spürbar, das ungute Gefühl von Angela Merkel, dass ihr Trip nach Japan auch eine Reise in die Zukunft Deutschlands ist. Eigentlich wollte die Kanzlerin mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe nur ein Zeichen für den Multilateralismus im Allgemeinen und den Freihandel im Besonderen setzen, aber sie traf in der vergangenen Woche eben auch einen Premier, dessen Land überaltert ist, das seit Jahrzehnten vor sich hin stagniert und dessen einst in aller Welt bewunderter Technologiesektor viel von seinem Glanz verloren hat.

Was also, wenn die deutschen Sonys, Panasonics und Sharps in zehn Jahren BMW, BASF und E.On heißen? Wenn die deutsche Industrie ebenfalls ihre besten Zeiten hinter sich hätte? Wenn sich das Wohlstandsniveau nur noch mühsam halten ließe? Wenn Wachstum und neue Geschäftsmodelle vor allem anderswo entstünden?

Diese Fragen mögen auf den ersten Blick sehr pessimistisch klingen. Schließlich herrscht in weiten Teilen Deutschlands Vollbeschäftigung, und die Firmen exportierten 2018 Waren im Wert von mehr als 1,3 Billionen Euro - gut doppelt so viel wie um die Jahrtausendwende. Nur: So wenig 2009 vorhersehbar war, dass die Bundesrepublik vor dem längsten Aufschwung seit Jahrzehnten steht, so wenig zwangsläufig ist es, dass es ihr auch 2029 noch annähernd so gut geht.

Umso wichtiger ist eine nüchterne Analyse, wie viel Zukunft in der deutschen Wirtschaft steckt. Um auf diese wohl wichtigste Frage für den Wohlstand von morgen eine Antwort zu bekommen, analysierte McKinsey exklusiv für die WirtschaftsWoche die wichtigsten Schlüsselsektoren. Von der Autobranche über die Chemie- und Pharmaindustrie bis zum Anlagen- und Maschinenbau prüften die Berater das bestehende und aus ihrer Sicht mögliche Wertschöpfungspotenzial.

Das Ergebnis: Deutschland ist bestenfalls halbwegs ordentlich für die Zukunft aufgestellt (siehe Grafik). "Die Fußballnationalmannschaft steht sinnbildlich für die Wirtschaft", sagt Gérard Richter, Senior Partner bei McKinsey. "Nichts ist gefährlicher als der Erfolg von gestern: Man wird gemütlich, entwickelt zu wenige neue Ideen."

Die Analyse über die Zukunftsfähigkeit der Schlüsselsektoren stützt sich auf Dutzende globale Entwicklungen, die einen besonderen Einfluss darauf haben, wie sich die Wirtschaft in Deutschland verändern wird. Im Kern geht es um drei globale Megatrends: Erstens beschleunigt sich die industrielle Disruption, vor allem, weil sich daten- und kundenzentrierte Geschäftsmodelle durchsetzen. Zweitens kommt es zu einer globalen Wachstumsverlagerung, etwa durch die rasante Urbanisierung in China, Indien und Afrika. Drittens treiben die Automatisierung der Arbeit und die Zuwanderung gesellschaftliche Veränderungen voran. Je nachdem, wie international vernetzt eine Branche ist, hängt ihr Schicksal von mehr oder weniger globalen Entwicklungen ab.

Mit den Branchen Handel, Energie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau attestiert McKinsey der Hälfte der Schlüsselsektoren, die Chancen nur zum Teil zu nutzen, noch nicht optimal für die Zukunft gerüstet zu sein. Nur die Chemie- und Pharmaindustrie rückt in die Nähe des Prädikats "Gut aufgestellt". Am weitesten davon entfernt ist neben dem öffentlichen Sektor die Automobilbranche, also der Schlüssel-Schlüsselsektor.

Dieses Ergebnis ist auch deshalb alarmierend, weil der Fahrzeugbau und die dazugerechnete Metallbranche mehr als 2,1 Millionen Menschen beschäftigen und für rund acht Prozent der Wirtschaftsleistung stehen. Entsprechend verheerende Auswirkungen hätte ein Schrumpfen der Branche.

Die behäbigen Konzerne

Wie weit die deutschen Autohersteller derzeit von der Zukunft entfernt sind, zeigt sich daran, dass der Weltmarktführer des autonomen Fahrens seinen Sitz weder in Wolfsburg noch in München hat, sondern in Phoenix im US-Staat Arizona: Seit zehn Jahren entwickelt die Firma Waymo dort Roboterautos. Sie legten bereits mehr als 15 Millionen Kilometer auf öffentlichen Straßen zurück - und verursachten kaum Unfälle.

So wie Tesla die etablierten Autobauer beim Elektroantrieb vorführt, setzt Waymo bei neuen Mobilitätsdienstleistungen Maßstäbe. Während die deutschen Autobauer erst für 2023 erste Serienfahrzeuge angekündigt haben, bei denen der Fahrer vorübergehend die Hände vom Lenkrad nehmen darf, können die Bürger in Phoenix bereits seit Oktober über eine App ein Robo-Taxi bestellen. Es bringt sie im Normalfall ohne Eingriff eines Fahrers ans Ziel.

Schafft der Mittelstand die Transformationen ins digitale Zeitalter?

Die Chancen stehen also gut, dass der Alphabet-Konzern neben seinem wichtigsten Standbein Google mit Waymo ein ...

