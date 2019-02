Es fehlt der europäischen Währung an Nachfrage und so wird der EUR/USD am unteren Ende seiner Wochenrange bei 1,1280/70 gehandelt. EUR/USD schaut auf Daten Das Paar fällt die 2. Woche in Folge und so notiert es unter 1,1300, obwohl es zuletzt zu Optimismus mit den US-China Handelsgespräche kam, welche in der nächsten Woche in Washington fortgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...