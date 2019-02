Autoaktien sind am Freitagmittag von neuer Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit beflügelt worden. Am Morgen noch allesamt schwach gestartet, sorgten Aussagen der Verhandlungspartner plötzlich für positive Bewegung. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts schaffte es ab dem Mittag in die Gewinnzone und baute seine Gewinne auf zuletzt 1,5 Prozent aus. Im Dax verbuchten Daimler ein Plus von 1,8 Prozent und VW sowie BMW von jeweils 1,3 Prozent.

Nach einer zweitägigen Verhandlungsrunde in Peking war am Freitag von Fortschritten die Rede. Autowerte profitierten von der neuen Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits besonders ausgeprägt, da der chinesische Markt für die Fahrzeughersteller als wichtiger Absatztreiber gilt.

Am Markt hieß es, beide Seiten hätten in vielen grundlegenden Punkten Einigkeit erzielt. Man habe in Peking "produktive" Gespräche mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He geführt, schrieb US-Finanzminister Steven Mnuchin auf Twitter. In der kommenden Woche soll nun eine chinesische Delegation nach Washington reisen./tih/mis

