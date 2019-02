FRANKFURT (Dow Jones)--Ziemlich verdüstert haben sich die Aussichten für die europäischen Aktienmärkte kommende Woche. Denn zum laufenden Handelskonflikt zwischen USA und China kommen nun noch massierte Konjunktursorgen rund um den Erdball dazu. Besonders kritisch ist die Lage für den autolastigen DAX, der unter zusätzlichen US-Strafmaßnahmen leiden könnte.

Für Anleger schlecht ist die Gleichzeitigkeit bei der Eintrübung der Konjunkturdaten rund um den Globus. Diese Synchronizität wurde vor zwei Jahren - damals noch mit starken Daten - als globales Goldilocks-Szenario gefeiert und könnte nun ins Gegenteil umschlagen. Denn wenn es in sämtlichen großen Wirtschaftsräumen der Welt gleichzeitig nicht rund läuft, können Großanleger nicht in einen anderen Raum umschichten.

Ihnen bleibt dann nur der zeitweilige Komplettausstieg aus der Anlageklasse Aktien und die Umschichtung in den sicheren Hafen der Anleihen. Dies war im Wochenverlauf bereits zu beobachten. Auch in Deutschland gingen die Anleihekurse wieder auf Rallykurs. Dabei sprangen die langlaufenden Renten stärker an als die kurzen, entsprechend flacht sich die Zinskurve dadurch weiter ab. Anleger interpretieren dies gerne als Signal einer kommenden Rezession, die schlechte Stimmung könnte damit sogar selbstverstärkend werden.

Konjunktur überall und gleichzeitig verdüstert

Unglücklicherweise untermauern die harten Fakten, dass die Vorsicht der Anleger berechtigt ist. So konnte mit der Nulllinie im deutschen BIP zum vierten Quartal zwar der Rutsch in eine technische Rezession noch so gerade vermieden werden. Allerdings fiel der Ausblick auf 2019 derart mau aus, dass große Banken ihre Schätzungen für das deutsche BIP-Wachstum kräftig nach unten nahmen. Die Commerzbank sieht das Rezessionsrisiko nun bei 22 Prozent. Für die Gewinne der deutschen Aktienunternehmen wären das schlechte Aussichten.

In den USA brach der Umsatz im wichtigen Einzelhandel derart stark ein, dass nun selbst die US-Konjunktur gefährdet scheint. Und in China zeigten die Zahlen zur Inflation im Januar eine stärkere Abschwächung. Nach einem Plus von 0,9 Prozent bei den Erzeugerpreisen im Dezember ging es zu Jahresbeginn nur noch 0,1 Prozent nach oben.

Analysten interpretieren dies als Ergebnis einer sinkenden Nachfrage und damit einer fallenden Preissetzungsmacht der Unternehmen. Damit könnten auch die dortigen Gewinne demnächst den Rückwärtsgang einlegen. Klar im Fokus der Marktteilnehmer stehen daher die großen Konjunkturindikatoren: So am Donnerstag die weltweiten Einkaufsmanager-Indizes und speziell für Deutschland der Ifo-Index am Freitag.

Politik immer unberechenbarer

Neben der Wirtschaft sieht es auch politisch immer dunkler aus. So werden die an der Börse kurz gefeierten Berichte über eine Verlängerung der Deadline für die US-China-Gespräche über den 1. März hinaus inzwischen negativ gesehen. Denn schließlich zeigen sie, dass es weitaus langsamer voran geht als erhofft. Dazu dürfte es nun zu einer Terminüberschneidung mit einem möglicherweise chaotischen Brexit plus Neuwahlen in Spanien kommen. Europa wird damit immer unkalkulierbarer für Investmentausländer, was zu Abschlägen bei der Aktienbewertung führt.

Selbst die USA werden politisch nicht mehr als ein Hort der Stabilität gesehen. Denn der mögliche Schritt des US-Präsidenten, einen "Nationalen Notstand" zu bemühen, nur um sein Ziel Mauerbau zu erreichen, wird vom Markt als reichlich "trotzig" empfunden. Bei nüchterner Betrachtung müssen Marktteilnehmer daraus folgern, dass damit auch andere US-Entscheidungen künftig irrationaler und damit weniger kalkulierbarer werden.

Droht deutschen Auto-Aktien der Kollaps?

Besonders für den DAX und Deutschland kann das noch bitter werden: Denn am Sonntag ist der Stichtag für die Bewertung von Autoimporten aus Europa durch das US-Handelsministerium. Nach Angaben aus Branchenkreisen könnten damit die US-Importe von Daimler, BMW, Renault & Co als "Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten" eingestuft werden. Angesichts der Bereitschaft des Präsidenten zur Ausrufung eines "Notstands" kann selbst dieser Schritt nicht ausgeschlossen werden.

Aufgrund des Ministeriumsberichts könnten Strafzölle auf Autos beschlossen werden, wie sie Trump immer wieder angedroht hatte. Ähnliches ist auch bereits vor einem Jahr bei den Stahl-Importen geschehen. Auf den Bericht am Sonntag folgt eine 90-Tage-Frist, während der der US-Präsident seine Reaktion darauf bekanntgeben kann. Für Auto-Aktionäre könnte damit eine dreimonatige Hängepartie folgen, in der die Kurse der Autoaktien wohl kaum steigen werden.

Schließlich hat Trump mit Strafzöllen von 25 Prozent gedroht, was zu einem Kollaps der deutschen Exporte führen könnte: Das ifo-Institut geht für diesen Fall von einem langfristigen Exporteinbruch deutscher Hersteller in die USA von fast 50 Prozent aus. "Diese Zölle würden die gesamten Auto-Exporte aus Deutschland um 7,7 Prozent verringern, was einem Wert von 18,4 Milliarden Euro entspräche", sagte Gabriel Felbermayr, Leiter des ifo Zentrums für Außenwirtschaft. Die Wertschöpfung der Autoindustrie in Deutschland könnte dann um rund 5 Prozent sinken. Angesichts der hohen Gewichtung von Auto-Herstellern und -Zulieferern im DAX könnten sich Anleger dann mit vierstelligen DAX-Notierungen auseinandersetzen dürfen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 08:05 ET (13:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.