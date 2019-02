NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Freitag nach den Vortagesverlusten nun mit Gewinnen starten. Erleichterung kommt von der Nachricht, dass die USA und China kommende Woche ihre Handelsgespräche fortsetzen wollen, diesmal in Washington. Positiv wird auch gesehen, dass der chinesische Präsident Xi Jinping die amerikanische Handelsdelegation getroffen hat.

Dazu überzeugen vorbörsliche Konjunkturdaten die Anleger, nachdem sie am Vortag schwache Einzelhandelsdaten verkraften mussten. Beim besser als erwartet ausgefallenen Empire State Index waren vor allem der Auftragseingang und die erzielten Preise stark. Kurz vor Handelsstart wird noch über die Industrieproduktion informiert, kurz danach über die Verbraucherstimmung.

Im Hintergrund schwelt indes ein Belastungsfaktor aus der Politik: Denn US-Präsident Donald Trump könnte den Notstand erklären, um sein Projekt einer südlichen Grenzmauer durchzudrücken. Das würde den politischen Konflikt in Washington vermutlich in neue Höhen treiben.

Nvidia nach Zahlen gesucht

Für die Nvidia-Aktie geht es im vorbörslichen Handel 6 Prozent nach oben, obwohl der Entwickler von Grafikprozessoren für das vierte Quartal einen Umsatzeinbruch um 24 Prozent vermeldet hat. Allerdings sei man auf einem guten Weg, um die Nachfrage wieder zu beleben. Auch der Gewinn sackte stark ab, blieb aber noch über den Erwartungen.

Der Halbleiterhersteller Applied Materials vermeldete für das erste Fiskalquartal bei Umsatz und Gewinn einen Rückgang, übertraf aber dennoch die Erwartungen der Analysten. Die Aktie verbilligt sich um 1,6 Prozent.

Die Oracle-Papiere verlieren 1,1 Prozent. Berkshire Hathaway, das Investment-Vehikel von Warren Buffett, hat sich von seiner Beteiligung an dem US-Softwarehersteller getrennt. Zudem wurde auch die Beteiligung an Apple leicht zurückgefahren. Dagegen erwarb Berkshire Hathaway 4,175 Millionen Red-Hat-Aktien. Die Apple-Aktie fällt um 0,4 Prozent, Red Hat gewinnen 0,5 Prozent.

Öl und Gold gesucht

Die Ölpreise laufen aufwärts und profitieren damit weiter von den Förderbegrenzungen der Opec. Wie in dieser Woche berichtet wurde, hat das Ölkartell im Januar die Produktion um 800.000 Barrel am Tag gesenkt. Auch die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China und die starken Konjunkturdaten werden als preisstützend gesehen. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 0,9 Prozent auf 54,90 Dollar auf, Brent gewinnt 0,7 Prozent auf 64,57 Dollar.

Der Dollar rückt gegen andere Währungen mit den überzeugenden heimischen Wirtschaftsdaten vor. Der Euro fällt auf rund 1,1250 Dollar nach 1,1295 am späten Donnerstag.

Verluste verzeichnet der Anleihenmarkt. Die Rendite der zehnjährigen Papiere steigt im Gegenzug um 1,7 Basispunkte auf 2,67 Prozent.

Der Goldpreis rückt weiter vor und steigt um 0,4 Prozent auf 1.317 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,51 1,2 2,50 131,0 5 Jahre 2,50 2,5 2,47 57,2 7 Jahre 2,58 2,2 2,55 32,8 10 Jahre 2,67 1,7 2,65 22,7 30 Jahre 3,02 1,9 3,00 -5,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:55 Do, 17:26 % YTD EUR/USD 1,1247 -0,43% 1,1276 1,1274 -1,9% EUR/JPY 124,32 -0,39% 124,36 124,83 -1,1% EUR/CHF 1,1339 -0,11% 1,1339 1,1353 +0,7% EUR/GBP 0,8788 -0,39% 0,8806 0,8821 -2,4% USD/JPY 110,55 +0,06% 110,30 110,73 +0,8% GBP/USD 1,2798 +0,02% 1,2807 1,2782 +0,3% Bitcoin BTC/USD 3.581,76 +0,44% 3.575,64 3.570,26 -3,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,90 54,41 +0,9% 0,49 +20,1% Brent/ICE 65,04 64,57 +0,7% 0,47 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,24 1.312,49 +0,4% +4,75 +2,7% Silber (Spot) 15,64 15,62 +0,1% +0,02 +0,9% Platin (Spot) 788,00 787,50 +0,1% +0,50 -1,1% Kupfer-Future 2,79 2,77 +0,5% +0,01 +6,0% ===

