Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App



- Die weiteren Gäste sind Hennig Feindt (stellvertretender Chefredakteur Sport-Bild) und Julien Wolff (Die Welt)



- "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit Raphael Honigstein, freier Journalist und Autor der Klopp-Biographie "Ich mag, wenn's kracht"



Die deutsch-englischen Wochen in der UEFA Champions League haben begonnen. Nach dem enttäuschenden 0:3 von Borussia Dortmund in Tottenham greifen nächste Woche der FC Bayern und der FC Schalke ins Geschehen ein. Aber auch in der Bundesliga geht es ungebremst weiter, unter anderem mit dem Neuanfang in Stuttgart und Spiel eins nach der Trennung von Sportvorstand Michael Reschke. Alle aktuellen Themen diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Sonntag mit hochkarätigen Gästen.



"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen Leverkusen und Düsseldorf ab.



An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem Hansi Müller. Der Europameister von 1980 zählt zu den großen Spielern der VfB-Geschichte. Nach seiner aktiven Zeit gehörte er auch dem Vorstand des Vereins an und war bis 2015 Mitglied des Aufsichtsrates. Er wird sich zur aktuellen Lage bei seinem Verein äußern, dem der dritte Abstieg in die 2. Bundesliga droht.



Ebenfalls zu Gast ist Christian Ziege. Der Europameister von 1996 spielte sieben Jahre für den FC Bayern München. Weitere fünf Saisons stand er in der Premier League unter Vertrag, unter anderem für den FC Liverpool und Tottenham Hotspur. Während dieser Zeit konnte er mit den "Reds" 2001 den UEFA Cup gewinnen.



Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Lothar Matthäus, Henning Feindt (stellvertretender Chefredakteur Sport-Bild) und Julien Wolff (Die Welt).



"Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



"Sky90" am Sonntagabend mit Steffen Freund, Tony Woodcock und Didi Hamann



Direkt nach Abpfiff des Rheinderbys zwischen Leverkusen und Düsseldorf meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90".



Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr und steht dieses Mal ganz im Zeichen der deutsch-englischen Duelle im Achtelfinale der UEFA Champions League. Zu Gast ist Europameister und Champions-League-Sieger Steffen Freund, der für den FC Schalke und Borussia Dortmund insgesamt sieben Jahre in der Bundesliga spielte. Anschließend trug er vier Jahre das Trikot von Tottenham Hotspur, für die er später auch zwei Jahre als Co-Trainer arbeitete.



Außerdem begrüßt Patrick Wasserziehr Tony Woodcock im Studio. Der ehemalige englische Nationalspieler gewann 1979 mit Nottingham Forest den Europapokal der Landesmeister. Später spielte er außerdem für den FC Arsenal, insgesamt fünf Jahre für den 1. FC Köln in der Bundesliga und beendete seine Karriere bei Fortuna Köln.



Wie an jedem Bundesliga-Sonntag in "Sky90" diskutiert auch Sky Experte Didi Hamann mit. Im Laufe seiner Karriere war er unter anderem für den FC Bayern, Manchester City und den FC Liverpool aktiv. Höhepunkt seiner sieben Jahre bei den "Reds" war der Gewinn der UEFA Champions League 2005. Er wird am kommenden Dienstag das Spiel des FC Bayern in Anfield als Co-Kommentator begleiten.



Komplettiert wird die Runde von Raphael Honigstein, der als freier Journalist unter anderem für den englischen "Guardian" schreibt. Zudem ist er der Autor der Klopp-Biograhpie "Ich mag, wenn's kracht".



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland