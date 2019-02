BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat Lockerungen bei den geplanten Bestimmungen zur Fachkräfteeinwanderung verlangt und auf eine stärke Mitwirkung bei dem entsprechenden Gesetzentwurf gepocht. Anders als die Bundesregierung hält die Länderkammer diesen Entwurf für zustimmungsbedürftig im Bundesrat. Nach Ansicht der Länder können die Regelungen nur in Kraft treten, wenn sich der Bundesrat ausdrücklich dafür ausspricht, erklärte die Pressestelle des Bundesrats unter Verweis auf die Stellungnahme der Länder zu dem Regierungsvorhaben.

Inhaltlich forderten die Länder zahlreiche Änderungen an dem Regierungsentwurf für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das nach dem Willen des Bundes den Zuzug von Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten erleichtern und so dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenwirken soll. Unter anderem sprachen sie sich dafür aus, die Aufenthaltserlaubnis für Qualifizierungsmaßnahmen zu verlängern und forderten Erleichterungen bei den Sprachanforderungen, die bei der Einreise zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen gelten sollen.

Zudem kritisierten die Länder die geplanten Voraussetzungen für die Einreise zur Ausbildungsplatzsuche als zu hoch und nicht praxisgerecht. Angesichts der hohen Lebenshaltungskosten müsse es den Einreisenden erlaubt sein, einer bezahlten Beschäftigung nachzugehen. Der Bundesrat sprach sich auch dafür aus, die vorgesehene Altersgrenze von 25 Jahren auf 30 anzuheben und das geforderte Sprachkenntnisniveau zu senken.

Lockerungen verlangte der Bundesrat den Angaben zufolge auch bei der Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte mit Berufsausbildung, die zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland kommen. Sie sollten nach dafürhalten der Länder zwölf und nicht nur sechs Monate bleiben und probeweise auch deutlich mehr Stunden arbeiten dürfen. Nach dem Regierungsentwurf darf zukünftig jeder in Deutschland arbeiten, der einen Arbeitsvertrag und eine anerkannte Qualifikation vorweisen kann - ohne Beschränkung auf so genannte Engpassberufe, die besonders vom Fachkräftemangel betroffen sind.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 09:46 ET (14:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.