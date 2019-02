Zürich (ots) -



Bei der Beschaffung neuer Mittel zur bodengestützten

Luftverteidigung (Bodluv) durch die Schweizer Armee soll gemäss

Entscheid des Bundesrates der Kaufpreis zu 100 Prozent durch

Offsetaufträge* an die Schweizer Industrie kompensiert werden. Um die

Zusammenarbeit zwischen den drei Bodluv-Anbietern und der Schweizer

Industrie in Gang zu bringen, organisiert das Offsetbüro Bern

zusammen mit Swissmem / SWISS ASD und GRPM für jeden Anbieter eine

Kontaktveranstaltung.



Es ist sowohl für die Bodluv-Anbieter wie auch für die Schweizer

Industrie eine anspruchsvolle Aufgabe, die Auflage nach 100 Prozent

Offset* zu erfüllen. Sie erfordert nicht nur einen frühzeitigen

Aufbau der Kontakte. Sehr wichtig ist auch ein systematischer

Austausch spezifischer Informationen über die

Industriebeteiligungsopportunitäten der Bodluv-Anbieter und die

Fähigkeiten der interessierten Schweizer Unternehmen. Bei den drei

Anbietern handelt es sich um Raytheon und Lockheed Martin mit dem

Produkt «Patriot», Eurosam (MBDA, Thales) mit «SAMP/T» sowie Rafael

mit «David's Sling».



Um die Zusammenarbeit zwischen den Anbietern und der Schweizer

Industrie in Gang zu bringen, organisiert das Offsetbüro Bern

zusammen mit Swissmem / SWISS ASD und GRPM für jeden Bodluv-Anbieter

eine Kontaktveranstaltung. Die ersten beiden finden im Februar 2019

in Bern statt, die dritte zu einem späteren Zeitpunkt. Jede

Veranstaltung beginnt mit einer kurzen Vorstellung des Anbieters. Der

Hauptteil des Tages ist für kurze, individuelle Business-to-Business

Meetings zwischen den Schweizer Firmen und den Anbietern reserviert.

Für die Veranstaltungen haben sich über 80 Schweizer Firmen aus den

offsetberechtigten Industriebranchen** angemeldet.



Die Ziele von Industriebeteiligungen bei Rüstungsbeschaffungen im

Ausland sind:



- Erhaltung von minimalen Kapazitäten und technischem Know-how in

der sicherheits-relevanten Technologie- und Industriebasis der

Schweiz



- Sicherstellung wichtiger Schlüsselkompetenzen für Wartung und

Weiterentwicklung von militärischen sowie zivilen Gütern der

Schweizer Armee



- Teilnahme an internationalen Industrieprogrammen und

nachhaltiger Zugang zu neuen Märkten sowie in die Lieferketten

internationaler Spitzenhersteller



- Begünstigung von Know-how Transfer aus dem Ausland in die

Schweiz



- Generierung zusätzlicher Aufträge und dadurch Sicherung

bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze



* Die Begriffe Industriebeteiligung, Offset, Kompensation haben die

gleiche Bedeutung.



** Gemäss armasuisse / Offset Policy vom 1.4.2018: MEM-Industrie,

optische Industrie, Uhrenindustrie, Fahrzeugbau-/Waggonbau-Industrie,

Luft- und Raumfahrtindustrie, Gummi- und Plastikindustrie, chemische

Industrie, Informatikindustrie / Software-Engineering



