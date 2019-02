Luzern (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100053016 heruntergeladen

werden -



- Pembrolizumab zeigte in der zulassungsrelevanten

Phase-III-Studie EORTC1325/KEYNOTE-054 ein statistisch signifikant

verlängertes rezidivfreies Überleben (Recurrence-free Survival, RFS)

gegenüber Placebo(1)



- Erste Zulassung für Pembrolizumab in einem adjuvanten

Therapiesetting in der Schweiz



MSD Schweiz gibt bekannt, dass die Schweizerische Zulassungs- und

Aufsichtsbehörde für Heilmittel (Swissmedic) dem PD-1 (Programmed

Cell Death 1 Protein)-Inhibitor Pembrolizumab (KEYTRUDA®) die

Zulassung erteilt hat zur adjuvanten Behandlung von Erwachsenen mit

Melanom im Stadium III nach einer vollständigen Resektion.



Die Zulassung beruht auf Daten der zulassungsrelevanten

Phase-III-Studie EORTC1325/KEYNOTE-054, die in Zusammenarbeit mit der

Europäischen Organisation zur Erforschung und Behandlung von

Krebserkrankungen (European Organisation for Research and Treatment

of Cancer, EORTC) durchgeführt wird. Eine aktuelle Datenanalyse zum

rezidivfreien Überleben (RFS) zeigte, dass Pembrolizumab das RFS

signifikant verlängerte und das Rezidiv- bzw. Sterberisiko um 43 %

gegenüber Placebo in der Gesamtpopulation der Patienten mit

vollständig reseziertem Hochrisiko-Melanom im Stadium III senkte (HR:

0.57; 98.4%-KI: 0.43-0.74; p<0.001).



"Melanom-Patienten, insbesondere im Stadium III, haben häufig ein

hohes Risiko eines Rezidivs. Das langfristige Engagement von MSD für

Melanom-Patienten ist insbesondere darauf ausgerichtet, den

Betroffenen neue Therapieoptionen im Behandlungsverlauf früher

zugänglich zu machen", sagte Dr. Ahmed Khalifa, Director Medical

Affairs von MSD Merck Sharp & Dohme AG Schweiz. "Diese Zulassung -

die erste für Pembrolizumab im adjuvanten Therapiesetting in der

Schweiz - baut auf der Basis auf, die Pembrolizumab in der Therapie

des fortgeschrittenen oder metastasierenden Melanoms geschaffen hat."



Zum Studiendesign



Die Zulassung beruht auf Daten der Studie EORTC1325/KEYNOTE-054.

Dies ist eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde,

placebokontrollierte Phase-III-Studie, die von MSD gesponsert und in

Zusammenarbeit mit der EORTC (European Organisation for Reserach and

Treatment of Cancer) durchgeführt wird. Die Studie untersucht die

adjuvante Therapie mit Pembrolizumab im Vergleich zu Placebo, was dem

Standard-of-care (watch and wait) entspricht, bei Patienten mit

vollständig reseziertem Melanom (Stadium IIIA [> 1 mm

Lymphknotenmetastase], IIIB oder IIIC gemäss der 7. Ausgabe des

American Joint Committee on Cancer (AJCC)).



Insgesamt umfasste die Studie 1'019 erwachsene Patienten, die

randomisiert (1:1) entweder Pembrolizumab 200 mg (n=514) oder Placebo

(n=505) als intravenöse Infusion alle drei Wochen bis zu einem Jahr

lang oder bis zum Auftreten einer unzumutbaren Toxizität oder bis zum

Wiederauftreten der Krebserkrankung erhielten.



Über das maligne Melanom in der Schweiz



Das maligne Melanom ist die schwerste Form von Hautkrebs.

Kennzeichnend ist das unkontrollierte Wachstum pigmentbildender

Zellen. Der schwarze Hautkrebs ist in der Schweiz sowohl für Frauen

wie für Männer die viert häufigste Krebskrankheit. Die

Neuerkrankungsrate hat zwischen 1986 und 2015 bei den Männern (+97%)

als auch bei den Frauen (+60%) stark zugenommen.(2)



Über MSD in der Immunonkologie



Unser Ziel ist es, durch Forschung innovative

Onkologie-Medikamente zu entwickeln, um Menschen mit Krebs zu helfen.

Wir konzentrieren uns dabei auf die Immuntherapie. Sie zielt darauf

ab, das körpereigene Immunsystem zur Bekämpfung des Tumors zu

reaktivieren. Unser Forschungsprogramm umfasst derzeit weltweit über

850 klinische Studien3 und ist branchenweit führend. In der Schweiz

führen wir zurzeit 21 verschiedene Studienprogramme durch.(3)



Weitere Informationen



- Wirkung von Immuntherapien: Infografik

- Das Immunsystem - Ein Schlüssel im Kampf gegen Krebs: Video

- MSD «Unsere Arbeit»: im Bereich Onkologie



Referenz

(1) www.swissmedic.ch, Fachinformation, Stand Februar 2019, letzer

Zugriff 15.02.2019



(2) http://ots.ch/sOwteJ, letzter Zugriff 08.02.2019



(3) www.clinicaltrials.gov, letzter Zugriff 12.02.2019



Vollständige Kopien der Studienpublikation können bei Bedarf unter

der unten angegebenen Adresse bei MSD angefordert werden.



Diese Informationen sind ausschliesslich für Medienschaffende

bestimmt. MSD weist auf die werberechtlichen Bestimmungen des

Arzneimittelrechtes hin, insbesondere auf das Verbot der

Publikumswerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel.



Über MSD weltweit



MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches Unternehmen,

das seit mehr als einem Jahrhundert für das Leben forscht und für die

herausforderndsten Krankheiten weltweit Arzneimittel und Impfstoffe

entwickelt. MSD ist ein geschützter Name von Merck & Co., Inc.,

Kenilworth, New Jersey, U.S.A. Mit unseren rezeptpflichtigen

Medikamenten, Impfstoffen, Biotherapeutika und

Tiergesundheitsprodukten bieten wir in über 140 Ländern innovative

Gesundheitslösungen an. Darüber hinaus setzen wir uns mit

weitreichenden Programmen und Partnerschaften für den verbesserten

Zugang zur Gesundheitsversorgung ein. Heute steht MSD weiterhin an

der Spitze der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von

Krankheiten, die Menschen und die Gesellschaft auf der ganzen Welt

bedrohen, darunter Krebs, Herz-KreislaufErkrankungen, neue

Tierkrankheiten, Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, inklusive HIV

und Ebola.



Über MSD in der Schweiz



Die Schweiz ist ein wichtiger Standort für das Unternehmen. Hier

sind 700 Mitarbeitende in nationalen und internationalen Funktionen

tätig. Der Bereich Humanmedizin ist in der Schweiz zuständig für den

Vertrieb rezeptpflichtiger Medikamente und Biopharmazeutika in den

Therapiebereichen Onkologie, Diabetes, Herzkreislauf,

Infektionserkrankungen (u.a. Pilzinfektionen,

Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Immunologie,

Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene.



MSD ist in der Schweiz aktiv in der klinischen Forschung und

stellt hier Medikamente weltweit für klinische Studien her. Die

Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Gesundheitsökonomie sind

weitere Anliegen, für die sich MSD lokal einsetzt. Ebenso engagiert

sich MSD am Standort Luzern. 2019 erhielt das Unternehmen in der

Schweiz zum siebten Mal in Folge die Zertifizierung «Top Employer»

und zum vierten Mal die Auszeichnung «Top Employer Europe».



Weitere Informationen auf www.msd.ch. Folgen Sie uns auf Twitter

und LinkedIn und YouTube.



© 2019 MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern.

Alle Rechte vorbehalten.



ONCO-1280495-0000, erstellt Februar 2019



Originaltext: MSD Merck Sharp & Dohme AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053016

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053016.rss2



Kontakt:

Medienstelle MSD Schweiz

media.switzerland@merck.com ¦ Tel. 058 618 30 30



Jean-Blaise Defago (Policy & Communications Director)

Liliane Elspass (Communications Lead)