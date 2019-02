Am Freitag geht es für die wichtigsten US-Indizes wieder bergauf. Anleger freuen sich über optimistische Aussagen nach Gesprächen zum Handelsstreit.

Ermutigende Signale von den laufenden Handelsgesprächen zwischen China und den USA haben Investoren an der Wall Street am Freitag in Kauflaune versetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte ein Prozent auf 25.710 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,9 Prozent auf 2771 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg ein halbes Prozent auf 7467 Zähler. Der Markt setze nun auf eine baldige Lösung in dem Zollkonflikt, sagte Art Hogan, Chefanalyst beim Brokerhaus National Securities.

Chinas Präsident Xi Jinping sagte nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister ...

