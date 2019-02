Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, mit einem Kursrückgang von 8,7% erlitt der Dow Jones den größten Dezember-Verlust seit 1931. Hierauf folgte das beste Januar-Ergebnis seit 1989 - ein Plus von 7,2%. Die fundamentale Ursache dieser Kehrtwende liegt in einem 180-Grad-Schwenk der US-Notenbank. Konkret: Am 20. Dezember 2018 hatte die amerikanische Notenbank Fed zum vierten...

Den vollständigen Artikel lesen ...