Mainz (ots) - Montag, 18. Februar 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Günstige Stromversorger - Finanztest prüft diverse Anbieter Blinddarmentzündung - Antibiotika können helfen Hackfleisch-Pfannkuchen - Ein Rezept von Armin Roßmeier



Gast im Studio: Yared Dibaba, Moderator, Musiker und Schauspieler



Montag, 18. Februar 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



ZDF in Stendal - Rückkehr in die Heimat Kommunikation Mensch-Tier - Missverständnisse vermeiden Expedition Deutschland: Goslar - Fischzucht im Harz



Montag, 18. Februar 2019, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Brexit und Welthandel - Perspektiven für den Hamburger Hafen Gelbwesten in Frankreich - Wie stark ist die Bewegung noch? Immer mehr Frauen auf dem Hochsitz - Büffeln für den Jagdschein Montag, 18. Februar 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Tauchlehrerin auf Gran Canaria - Der Traum vom Auswandern



Montag, 18. Februar 2019, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Schimmel entfernen - Ursachen erkennen und bekämpfen



Schimmel im Haus ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch die Gesundheit schädigen. In der kalten Jahreszeit gedeiht der Pilz besonders gut. Bauliche Mängel wie schlechte Isolierung und feuchte Wände sind oft die Ursache. Es kann auch das eigene Verhalten sein: Duschen, Kochen, Wäschetrocknen - durch alltägliche Aktivitäten bildet sich Feuchtigkeit und bietet dem Schimmel Lebensraum. Egal, ob in der Altbauwohnung oder im Neubau: Kommt es zum Befall, muss der Schimmel beseitigt werden.



Nicht immer muss es eine Komplettsanierung durch den Fachmann sein. Bei kleineren Stellen von Oberflächen-Schimmel kann man selbst Hand anlegen. Was muss man beachten? Welche Hilfsmittel sind geeignet? Wann sollte man den Fachmann ranlassen? Und wie kann man Schimmel vorbeugen?



Teuer oder billig: Wiener Würstchen - Markenprodukt oder Discounterwurst Ärger nach Unfallreparaturen - Wie Versicherungen Posten kürzen Wenn der Arzt nicht kommt - Immer weniger Hausbesuche



