Der Bundesrat hatte in der ersten Sitzung des Jahres ein volles Programm - eine mit Spannung erwartete Entscheidung zu weiteren sicheren Herkunftsländern im Asylrecht fiel aber nicht. Die Länderkammer nahm die Einstufung von Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien, die schnellere Entscheidungen und Abschiebungen ermöglichen soll, am Freitag kurzfristig von der Tagesordnung. Ein Überblick über weitere Beschlüsse, die etwa auf Autofahrer und Handwerker zielen.

AUTO I: Bis 2033 müssen Millionen ältere Führerscheine in neue EU-Dokumente umgetauscht werden. Um einen möglichen Massenansturm in letzter Minute zu vermeiden, stimmte der Bundesrat für einen Plan, den Umtausch schon früher beginnen zu lassen - schrittweise je nach Geburtsjahrgang. Die erste Umtauschstufe soll bis Januar 2022 laufen.

AUTO II: Die Kfz-Zulassung soll künftig komplett online möglich sein. Der Bundesrat billigte eine Verordnung der Bundesregierung, die dies für alle Standardverfahren vorsieht: etwa Neuzulassung, Umschreibung, oder Kennzeichenmitnahme bei Halterwechsel, Adressänderungen. Nötig ist ein neuer Personalausweis mit eingeschalteter Online-Funktion.

MEISTERPFLICHT: Die Länder wollen eine Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Handwerksberufen - und bitten die Bundesregierung, sie dort wieder einzuführen, wo es fachlich geboten und europarechtlich möglich ist. Die Meisterpflicht war 2004 in mehr als 50 Berufen weggefallen, etwa für Fliesenleger, Rollladen- und Jalousienbauer.

FACHKRÄFTE: Dem Bundesrat reichen Gesetzespläne der Bundesregierung für eine leichtere Einwanderung ausländischer Fachkräfte nicht aus. Er sprach sich unter anderem für Lockerungen bei Sprachanforderungen und erweiterte Zuverdienstmöglichkeiten aus.

ATOMKRAFT: Der Bundesrat fordert von der Bundesregierung mehr Einsatz gegen störanfällige Atomkraftwerke nahe der deutschen Grenze. Dazu solle auch geprüft werden, wie Brennelemente-Exporte aus Deutschland in diese Anlagen gestoppt werden können.

STUDIUM: Die Regelstudienzeit für Rechtswissenschaften soll nach dem Willen des Bundesrats zehn statt neun Semester betragen. Das solle die Studien- und Prüfungsdauer an vergleichbare Masterstudiengänge anpassen - und Studenten hätten länger Anspruch auf BAföG-Leistungen. Ein entsprechender Gesetzentwurf geht nun an den Bundestag.

FAMILIEN: Den Ländern gehen die Gesetzespläne der Bundesregierung zur Stärkung einkommensschwacher Familien nicht weit genug. Bei einer Erhöhung des Kinderzuschlags sollten Alleinerziehende stärker in den Blick genommen werden. Kosten fürs Mittagessen sollten auch dann übernommen werden, wenn es nicht die Schule selbst anbietet - sondern etwa ein Hort.

RENTEN: Die Länder machen sich dafür stark, zum Vermeiden von Altersarmut mögliche Renten-Verbesserungen für Spätaussiedler zu prüfen. Hintergrund seien Verschlechterungen im Zuge der deutschen Einheit. Mitgeprüft werden sollten auch mögliche Verbesserungen für jüdische Zuwanderer aus Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion.

MÜNZE: Eine neue 2-Euro-Münze soll an das 70. Jubiläum des Bundesrats in diesem Jahr erinnern. Sie zeigt auf der Rückseite das Gebäude der Länderkammer in Berlin, 30 Millionen Stück sollen in Umlauf kommen. Bundesratsvizepräsident Dietmar Woidke (SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellten die Münze vor, die eine Sonderausgabe der bereits seit 2006 laufenden Serie mit Motiven der Bundesländer ist./sam/ted/hoe/DP/edh

