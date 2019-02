Die DZ Bank hat die Einstufung für Bilfinger nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Der starke Auftragseingang des Industriedienstleisters gebe Zuversicht für die Entwicklung in den kommenden Quartalen und lasse den Ausblick 2019 konservativ erscheinen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung wie etwa die Zusammenlegung operativer Einheiten werte er positiv./la/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 15:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 15:48 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-02-15/17:30

ISIN: DE0005909006