Berlin (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will trotz eines Einspruchs von Kanzlerin Angela Merkel den Kampf gegen die umstrittene Doppelverbeitragung von Betriebsrenten nicht aufgeben. "Die Kanzlerin hat zu Recht darauf verwiesen, dass wir Prioritäten setzen müssen", sagte Spahn dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonnabendausgabe).



